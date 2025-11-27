El hombre que defraudó por Q20 mil al banco donde trabajaba

Un exreceptor pagador fue ligado a proceso y enviado a prisión preventiva por el delito de hurto agravado, acusado de defraudar a una entidad bancaria por Q20 mil.
OTRAS NOTICIAS: Los cuatro hombres que llegaron deportados al país y terminaron capturados
El Ministerio Público (MP) informó este jueves 27 de noviembre que José S. fue ligado a proceso y enviado a prisión preventiva por el delito de hurto agravado.
El sindicado fue detenido el pasado 24 de noviembre en cumplimiento a orden de captura girada en su contra, tras ser declarado en rebeldía al no presentarse a audiencia de primera declaración programada para el 10 de noviembre de este año.
El sindicado es acusado de haber aprovechado su puesto como receptor pagador de una entidad bancaria, para defraudar al banco por Q20 mil, causándole daño patrimonial, según indicó el MP.
El proceso legal se ejecutó por medio de la Fiscalía contra el Crimen Organizado a a través de Delitos Relacionados con Bancos, Aseguradoras y demás Instituciones Financieras.
Por lo tanto, se logró que el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal de Turno de Guatemala dictara la sentencia, señaló el MP.