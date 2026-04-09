Erradican plantación de hoja de coca en Petén

La policía antinarcótica localizó un campo con arbustos de hoja de coca en Petén.
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En un operativo de búsqueda, localización y erradicación de plantaciones ilícitas, agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica (SGAIA) ubicaron un campo con arbustos de hoja de coca.
En el terreno ubicado en el caserío Santa Rosita, jurisdicción del municipio de El Chal, Petén, la policía antinarcótica contabilizó 15 mil 300 arbustos de coca.
Posteriormente procedieron a erradicar e incinerar la plantación.
"Estas acciones forman parte de las estrategias operativas para combatir la producción y distribución de drogas en el país", dijo la SGAIA.
Otras plantaciones
Recientemente, la SGAIA ha reportado la localización de plantaciones de marihuana y hoja de coca.
Hace 20 días, en San Luis, Petén, encontraron una plantación con más de 34 mil arbustos de coca, valorados en unos Q330 mil.