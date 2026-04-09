Presuntos secuestradores enfrentan audiencia en Huehuetenango

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Este miércoles se desarrolla la audiencia de primera declaración en contra de ocho presuntos secuestradores, capturados en flagrancia.

El 17 de marzo pasado, se reportó el secuestro de un joven de 23 años, quien era seguridad de una finca de San Pedro Necta, Huehuetenango.

Según testigos, ocho hombres que se conducían en dos vehículos, lo subieron a la fuerza y lo privaron de su libertad.

Pobladores se comunicaron y en la Aldea Vista Hermosa, vecinos bloquearon el paso y retuvieron a los hombres, posteriormente llegó la Policía Nacional Civil y los capturaron.

A los hombres les incautaron armas de grueso calibre.

Estas son las armas que portaban los presuntos secuestradores. (Foto: cortesía)

A raíz de esa captura en flagrancia, se programó audiencia de primera declaración y la Fiscalía contra el Secuestro imputó los delitos de asociación ilícita, plagio o secuestro, portación ilegal de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército de Guatemala, y, traslado ilegal de armas y municiones

La audiencia inició en el Juzgado Primero instancia penal de La Democracia, Huehuetenango a cargo de la jueza Sofia Maricruz Herrera Mendoza.

Según investigadores, los hombres capturados son considerados de alta peligrosidad en la región, además, temen que puedan quedar en libertad, ya que otros posibles cómplices han intentado coaccionar a testigos.

Presuntos secuestradores capturados en Huehuetenango. (Foto: Cortesía)

Los capturados