El terrible error que habría causado la muerte del "mejor francotirador del mundo"

El caso del canadiense Oliver Lavigne-Ortiz alias "Wali", calificado como "el mejor francotirador del mundo", ha estado en el ojo del mundo, se barajan varias hipótesis de lo pudo haber ocurrido para que alguien experimentado perdiera la vida tan pronto.

El francotirador veterano del ejército canadiense sirvió en combate en diversos países como Afganistán, Siria y Kurdistán iraquí, sin embargo, poco tiempo duró en territorio ucraniano. Las fuentes oficiales de Ucrania niegan su muerte, pero sigue desaparecido.

Existe un rumor en los círculos especializados que sugiere que debió haberse cometido un error fatal para que el tirador y su grupo precipitaran su muerte.

⚡️The most famous sniper "Wali" has arrived in #Ukraine to fight against occupiers



The average productivity of sniper is 7 men a day. On the front type like Ukrainian, productivity can reach up to 10. "Vali" can provide up to 40 deaths per day. pic.twitter.com/XDOibKxiQq — NEXTA (@nexta_tv) March 10, 2022

Una de las suposiciones indica que Wali habría comunicado su posición, ya que fuentes ucranianas lo situaron en la zona de Kiev y las rusas en Mariupol y al ser localizado por el enemigo, habría sido bombardeado, otra teoría es que concedió varias entrevistas a periodistas en la zona de combate y por ello fue detectado.

También se especula que en su experiencia de combate con los talibanes, Estado Islámico y las milicias iraquíes, no tuvo que esconderse de sofisticados sistemas de rastreo electrónico y geolocalización, como habría sido el caso de las tropas rusas.

La muerte de Wali aún es un misterio.