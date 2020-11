Contar con una buena rutina de limpieza en casa es fundamental, sobre todo cuando se trata de limpiar el piso.

A veces sin darte cuenta podrías cometer algunos errores muy comunes que no permiten que tu hogar luzca como esperas.

Estos consejos te ayudarán limpiar y mantener unos pisos relucientes:

1. Trapear sin barrer:

Lo único que consigues es expandir la suciedad en toda la casa. Lo ideal es barrer y luego pasar el paño húmedo.

2. No limpiar la escoba antes de barrer:

Este es un caso muy común, también es necesario limpiar y desinfectar la escoba, debes mantenerla en óptimas condiciones para que no ensucie más de lo que limpie.

Tips para limpiar la escoba:

Paso 1. Quita el palo.

Paso 2. Empapa bien la escoba en un cubo y pasa un cepillo para quitar el polvo y la suciedad de las cerdas.

Paso 3. Coloca el palo y deja secar boca abajo. Es aconsejable realizar este proceso de limpieza y desinfección de la escoba una vez a la semana.

3. Barrer sin haber limpiado otras áreas primero:

Primero debes sacudir, limpiar la mesa de comedor para quitar las migas y restos de comida, y cualquier lugar que tenga suciedad. Consejo: Limpia las habitaciones, las ventanas, mueve las mesas y mostradores, sillas y sofás, y deja la limpieza del suelo de último.

4. Barrer antes de cocinar:

Evitar barrer antes de cocinar, ya que al hacerlo siempre caen restos de comida al suelo. Si barres mientras se produce la cocción, se puede correr el riesgo de que el polvo que inevitablemente se levanta vaya a parar a la comida. Limpia el suelo cuando hayas finalizado de preparar los alimentos.

5. No usar cepillos especiales según el tipo de suelo:

Si en tu casa tienes un parqué, las escoba pueden rayar el suelo. usa un trapo para cuidar los pisos de madera.

6. Barrer en línea recta:

La escoba debe hacer un recorrido en S o de zig zag si de verdad quieres acabar con la suciedad. De la otra manera solo pasarás el polvo.

7. Usar una escoba muy baja:

Debes seleccionar una escoba y un recogedor que tengan una longitud suficiente para que se alcance el suelo sin necesidad de flexionar la espalda. Cambia el utensilio se tienes que agacharte, pues sobrecargar la columna.

Usa mangos de una longitud entre los 120 cm y 150 cm, deben ser de material rígido y resistente, preferentemente de madera o aluminio.

8. Usar la escoba para todo:

No la uses para retirar piedras o pedazos de vidrio, a la larga puede ser peligroso porque pueden quedarse los restos en la escoba. Si hay restos de barro y los retiras con la escoba, pueden manchar el piso etc.

