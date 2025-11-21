¡Escándalo! Aseguran que Fátima Bosch habría comprado la corona

-

Fátima Bosch está en la controversia tras ser coronada como Miss Universo 2025 pues se dice que tenía comprado el puesto.

Omar Harfouch, uno de los jurados del evento, quien renunció previo a la gala, aseguró en una entrevista a HBO, que, previo a la final, el director de Miss Universe, Raúl Rocha, le pidió el voto para la mexicana, pues él cuenta con negocios con el padre de la reina.

Otro suceso relacionado al caso fue que, tras anunciar a la mexicana como ganadora, se escucharon gritos de "fraude" y abucheos por parte de los fanáticos que se encontraban afuera del recinto, manifestando su descontento ante la victoria de la representante de México.

En redes sociales circula el video de la molestia de los seguidores de Tailandia tras el evento, además una periodista del país asiático, confrontó a Rocha y le preguntó si eran ciertas las declaraciones de que él tenía pactada la corona con el padre de Bosch.

"Yo anuncié en HBO, 24 horas antes de la final de Miss Universe, que México ganaría porque el dueño, Raúl Rocha, tiene negocios con el padre de Fátima", escribió en un post en Instagram en su cuenta oficial.

La Reacción de Raúl Rocha

Una periodista de CNN cuestionó a Rocha sobre las declaraciones de Omar, ante esto, totalmente alterado, Rocha le mostró un chat que tuvo con Omar donde se muestra que expulsó al jurado pues ya no quiso tenerlo en el equipo de trabajo.

La reacción de Osmel Sousa

Fuera del escándalo, el "Zar de la Belleza" había vaticinado que en gala final, la competencia por la corona estaría entre Tailandia y México, predicción que se hizo realidad: "se los dije, esa era la final, mi instinto sigue intacto", aseguró.

