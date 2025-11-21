En vivo: Guatemala en traje de baño, en el Top 30 de Miss Universe

Inicia el certamen de belleza más visto y esperado. Raschel Paz representa a Guatemala ejerciendo un gran papel a lo largo del evento.
A lo largo del desarrollo de la gala te iremos informando de los momentos más importantes:
20:00: Así dominó la pasarela Raschel Paz de Guatemala en traje de baño, en el Top 30 de la 74 edición de Miss Universe.
19:42: Guatemala pasa al Top 30 de Miss Universe, haciendo historia en el certamen.
19:30: Anuncian al Top 30 de Miss Universe. Entre las candidatas están:
- India
- Bangladesh
- Brasil
- China
- Colombia
- Costa Rica
- Costa de Marfil
- Cuba
- República Dominicana
- Francia
- Guadalupe
- Japón
- Ruanda
- México
- Filipinas
- Zimbabue
- Costa Rica
- Malta
- Chile
- Canadá
- Miss Universo Latina
- Croacia
- Venezuela
- Palestina
- Nicaragua
19:09: Así se presentó Raschel Paz como Guatemala.