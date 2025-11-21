Versión Impresa
En vivo: Guatemala en traje de baño, en el Top 30 de Miss Universe

  • Por Selene Mejía
20 de noviembre de 2025, 20:00
Miss Universe Guatemala
Los mejores momentos de Miss Universe. (Foto: Captura en vivo)

Inicia el certamen de belleza más visto y esperado. Raschel Paz representa a Guatemala ejerciendo un gran papel a lo largo del evento. 

A lo largo del desarrollo de la gala te iremos informando de los momentos más importantes:

20:00: Así dominó la pasarela Raschel Paz de Guatemala en traje de baño, en el Top 30 de la 74 edición de Miss Universe. 

19:42: Guatemala pasa al Top 30 de Miss Universe, haciendo historia en el certamen. 

19:30: Anuncian al Top 30 de Miss Universe. Entre las candidatas están: 

  • India
  • Bangladesh
  • Brasil
  • China
  • Colombia
  • Costa Rica
  • Costa de Marfil
  • Cuba
  • República Dominicana
  • Francia
  • Guadalupe
  • Japón
  • Ruanda
  • México
  • Filipinas
  • Zimbabue
  • Malta
  • Chile
  • Canadá
  • Miss Universo Latina
  • Croacia
  • Venezuela
  • Palestina
  • Nicaragua

19:09: Así se presentó Raschel Paz como Guatemala. 

