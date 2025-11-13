Agua de manantial y toboganes gigantes: Conoce el Balneario Ojo de Agua.

-

El Balneario Ojo de Agua se consolida como el destino familiar ideal en San Martín Jilotepeque, Chimaltenango. Esta joya natural destaca por sus amplias piscinas de manantial y emocionantes toboganes de hasta 15 metros, garantizando diversión y relajación.

Ubicado a pocos minutos del centro de San Martín Jilotepeque, el balneario Ojo de Agua se ha convertido en uno de los destinos más visitados del municipio, no solo durante la Semana Santa, sino durante todo el año.

Su entorno natural, el agua que alimenta las piscinas, la cual proviene de manantiales de montaña y sus amplias instalaciones lo posicionan como un sitio ideal para disfrutar en familia o con amigos.

En los últimos años, el lugar ha recibido mejoras en su infraestructura, incluyendo el remozamiento de los sanitarios, nuevas capas de pintura y trabajos de limpieza general, lo que garantiza un ambiente más cómodo y agradable para los visitantes. Además, cuenta con espacios de estacionamiento y áreas sombreadas para descansar luego de un día de actividades al aire libre.

El espacio fue remozado hace unos años para comodidad de los veraneantes. (Foto: Carlos Sotz/Colaborador)

El balneario ofrece tres piscinas de diferentes profundidades: dos para adultos con toboganes de hasta 15 metros de altura y una más pequeña para niños, equipada con un tobogán de 4 metros.

También dispone de churrasqueras, mesas, asadores y pilas bautismales que son utilizadas en ceremonias religiosas, lo que lo convierte en un punto de encuentro tanto recreativo como cultural.

El acceso al balneario Ojo de Agua es económico: la entrada cuesta diez quetzales para adultos y Q5 para niños. El horario de atención es de 8:00 a 17:00 horas, lo que permite aprovechar al máximo la visita.

El lugar cuenta con áreas de cocina y mesas para que los turistas puedan cocinar. (Foto: Carlos Sotz/Colaborador)

Por su clima agradable, su entorno verde y sus aguas refrescantes, este espacio se mantiene como una de las joyas naturales de San Martín Jilotepeque, perfecta para quienes buscan desconectarse, convivir y redescubrir la tranquilidad que ofrece la naturaleza.

Gracias a su cercanía con la capital, a poco más de dos horas desde la ciudad de Guatemala, el balneario Ojo de Agua es una opción perfecta para escapadas cortas o paseos de un día.

San Martín Jilotepeque es un municipio de Chimaltenango, departamento que conecta la Ciudad de Guatemala con el occidente del país. Aunque es conocido por sucesos de política y seguridad, destaca por su potencial turístico local gracias a sitios naturales como el balneario Ojo de Agua.

Pintura antigua del artista Vicente Guerra que retrata el lugar. (Foto: Carlos Sotz/Colaborador)

La promoción de balnearios naturales se alinea con una tendencia creciente de ecoturismo en Guatemala. Sitios como Siete Altares, Ecocentro Chamché y Los Tello son ejemplo del interés por destinos de aguas cristalinas y entornos familiares, impulsado por medios digitales.

El fácil acceso desde la Ciudad de Guatemala, a poco más de dos horas de viaje, posiciona a Ojo de Agua como una opción popular para el turismo interno y las "escapadas cortas", un segmento clave para la reactivación económica y recreativa en Chimaltenango.