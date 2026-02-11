Escuela de Párvulos del Hospital Roosevelt inició su labor educativa en 1976

-

La Escuela de Párvulos del Hospital Roosevelt inauguró el ciclo escolar 2026 con el compromiso de garantizar la continuidad académica de los niños hospitalizados. Este centro, pionero en pedagogía hospitalaria, atiende anualmente a más de 500 pacientes.

LEE TAMBIÉN: Legado del árbol de esquisúchil plantado por el Santo Hermano Pedro en 1657

Con un ambiente de alegría, compromiso y esperanza, fue inaugurado el ciclo escolar 2026 en la Escuela Oficial de Párvulos que funciona dentro del área de Pediatría del Hospital Roosevelt, un espacio diseñado para garantizar la continuidad académica de la niñez hospitalizada.

Rosa Muralles, directora y docente del establecimiento, explicó que el principal objetivo de la escuela es evitar el rezago escolar durante la permanencia de los pacientes en el hospital, permitiendo que, al concluir su tratamiento, puedan reincorporarse de forma inmediata a su centro educativo de origen.

Es un proyecto que combina salud, aprendizaje y acompañamiento. (Foto: Hospital Roosevelt)

Cada año, la escuela hospitalaria atiende a un aproximado de 500 y 550 estudiantes, convirtiéndose así en una institución clave para el desarrollo académico de los niños que se encuentran internados.

"En 2025 fueron más de 500 niños los que asistieron a la escuelita en distintos momentos. Es una población ambulatoria, no siempre están los mismos", señaló Johana Samayoa, directora de dicho centro asistencial.

Los pequeños continúan su aprendizaje durante su estadía en el centro asistencial. (Foto: Hospital Roosevelt)

Estadía

La población estudiantil es diversa tanto en edades como en grados, ya que los niños provienen de distintas áreas del hospital, entre ellas medicina, cirugía, especialidades, ortopedia, neurología y la unidad de cuidados intensivos.

La permanencia de los estudiantes varía entre 15 días y tres meses, aunque se han registrado casos excepcionales de estadías más prolongadas. La jornada escolar se desarrolla de lunes a viernes, de 9:00 a 12:00 horas, y se adapta a las condiciones médicas de cada paciente.

Algunos pequeños solo permanecen 15 días hospitalizados y por ende en la escuelita también. (Foto: Hospital Roosevelt)

Además de las clases regulares, los estudiantes reciben educación musical, educación física y manualidades, sin olvidar que se efectúan actividades especiales según la época del año en la que se encuentren.

La escuela también brinda acompañamiento a las madres o padres de familia de los pequeños pacientes, ayudándoles a liberar el estrés propio del entorno hospitalario.

Durante el año se impulsan proyectos educativos y recreativos como "Cocinando con las estrellas", prevención de quemaduras y actividades culturales que recrean la vida cotidiana, como carnaval, fiestas patrias y celebraciones del Día de la Madre y Día del Padre.

El inicio del ciclo escolar 2026 se vivió en un entorno lleno de esperanza. (Foto: Hospital Roosevelt)

Historia

La Escuela Oficial de Párvulos del Hospital Roosevelt en Guatemala fue fundada en 1976 a raíz del terremoto por la Asociación de Damas Voluntarias. En ella se brinda educación a niños hospitalizados para evitar la deserción escolar.

Dada la importancia de su labor, el 8 de mayo de 1992, el Ministerio de Educación (MINEDUC) le dio carácter oficial. Cuenta con salones en pediatría y brinda atención en encamamiento (quemaduras, nefrología, etc.) para niños que no pueden movilizarse. De esta manera, la escuela ha sido pionera en pedagogía hospitalaria en el país.