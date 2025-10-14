Escuela se inunda tras lluvias en Ayutla, San Marcos (videos)

-

La tarde de este martes se han registrado intensas lluvias en ese lugar.

Las lluvias continúan en distintos sectores del territorio guatemalteco y esta tarde se han visto afectado los habitantes del municipio de Ayutla, en el departamento de San Marcos.

Usuarios de redes sociales compartieron diferentes videos donde se observan las inundaciones en dicho municipio.

Las imágenes revelan el interior de un salón de una escuela, el cual se inundó y los menores de edad que se encontraban estudiando, se vieron afectados.

En otros de los videos, se ven las calles cubiertas de agua tras las fuertes lluvias que se han presentado en el sector.

Fuerte lluvia ocasiona inundaciones en Ayutla, San Marcos. ⚠️ Precaución al conducir por el sector.



Este martes, debido a intensa lluvia, se registran inundaciones en Ayutla, San Marcos. Cruz Roja Guatemalteca inicia monitoreo en varios sectores.



Los distintos inmuebles del municipio quedaron inundados, tras la tormenta registrada en la localidad, por lo que la Cruz Roja Guatemalteca inició con los monitoreos.