Así vivieron los pasajeros el crimen de piloto en Suchitepéquez (video)

El momento de tensión que vivieron los pasajeros del bus quedó grabado.
EN CONTEXTO: ¡Pelea por la vía! Ataque armado deja un fallecido en Suchitepéquez (video)
Una discusión ocurrida esta mañana de martes 14 de octubre, entre un conductor y un piloto de bus en la zona 1 de Suchitepéquez, dejó como saldo una persona fallecida.
Según testigos, ambos venían discutiendo hasta llegar a un costado de la iglesia católica del lugar, donde ocurrió el ataque.
El piloto de un bus se bajó de la unidad y discutió con un conductor que lo atacó a balazos.
Agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) confirmaron la captura del sujeto, quien fue identificado como William "N", de 46 años, y a quien se le incautó una pistola que portaba con su respectiva documentación.
Un pasajero captó el momento de tensión que se vivió dentro del bus, segundos antes del ataque.
Mira aquí: