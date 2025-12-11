La Inteligencia Artificial llega a las escuelas públicas de El Salvador

El Salvador ha dado un paso histórico al convertirse en el primer país en el mundo en implementar un sistema educativo nacional impulsado por la Inteligencia Artificial (IA).
El Gobierno de El Salvador anunció que ha iniciado con el primer sistema educativo nacional impulsado por la Inteligencia Articifial (IA).
Esto convierte al país en el primero en incorporar tutorías con IA dentro del salón de clases de las escuelas del sector público.
Esta metodología ha sido empleada con el fin de que los estudiantes puedan comprender mejor el contenido educativo y se familiaricen desde temprana edad con los avances tecnológicos.
El programa utilizará Grok, asistente de inteligencia artificial desarrollado por xAI, diseñado para responder preguntas y completar tareas.
Así lo anunció el gobierno salvadoreño: