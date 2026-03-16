Un espacio para fortalecer la mente y cuidar el corazón de las mujeres

Soy 502 con el apoyo de Banco Industrial y Bantrab, organizó una charla con Maya Alonzo, destacada conferencista guatemalteca, con el objetivo de festejar y conmemorar el Día Internacional de la Mujer.
Más de cien mujeres acudieron al Auditorio ubicado en la zona 12, sobre la Avenida Petapa, donde aprendieron herramientas para cuidar el corazón y comprender lo que transmite cada emoción, con el fin de fortalecer los pensamientos y, por ende, la mente.
Durante la conferencia, Maya leyó fragmentos de su libro "Despierta", compartiendo anécdotas de su vida personal en las que muchas de las asistentes se vieron reflejadas y comprendidas. El encuentro también se convirtió en un espacio de empatía y solidaridad, que motivó el apoyo entre mujeres.
La actividad finalizó con un espacio de networking, en el que las asistentes resolvieron sus dudas con la conferencista, adquirieron el libro y participaron en una firma de autógrafos.