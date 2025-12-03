¡El reinado continúa! La selección española femenina reconquista la Liga de Naciones

-

La Roja levantó su segunda Liga de Naciones tras imponerse con autoridad 3-0 a Alemania en el estadio Metropolitano de Madrid.

El conjunto dirigido por Sonia Bermúdez borró del campo a una Die Nationalelf que en la ida, en Kaiserslautern, había logrado incomodarlas para conseguir un global de 0-0. En la capital española, sin embargo, el guion fue otro desde el inicio: España mandó, aceleró y desbordó por todos los frentes.

Baja sensible

La Roja lamentó la ausencia de Aitana Bonmatí, ganadora de los últimos tres Balones de Oro, quien fue baja tras fracturarse el peroné el domingo. Sin embargo, su lugar lo ocupó Vicky López, que asumió la responsabilidad con madurez y terminó convirtiéndose en una de las protagonistas del encuentro.

CAMPEONAS DEL MUNDO

BICAMPEONAS DE LA NATIONS LEAGUE

CINCO BALONES DE ORO CONSECUTIVOS

NÚMERO 1 DEL RANKING FIFA





LA MEJOR SELECCIÓN DEL PLANETA

Los goles tardaron en llegar

El marcador se abrió en el minuto 61 gracias a Claudia Pina, que inició su jugada en la izquierda, se apoyó en Mariona y, tras recibir la devolución, soltó un disparo firme al que la guardameta alemana no encontró respuesta.

El segundo llegó siete minutos más tarde con una acción que nació en el costado derecho cuando Laia Aleixandri conectó con Vicky López, quien detectó el espacio, condujo hasta la frontal y remató con una rosca precisa con la zurda para firmar un golazo.

Las campeonas (de izq. a der.) Putellas, Paredes y Hermoso, posando con sus medallas tras finalizar el encuentro. (Foto: RR. SS.)

El Metropolitano explotó definitivamente en el 73. Una mala entrega de las teutonas fue oportunamente interceptada por Pina, que aceleró el contraataque y lo coronó con una definición de calidad para sellar su doblete y la final.

España, que ya había conquistado la edición inaugural del torneo ante Francia, revalida así el título y se mantiene como la única campeona en la corta historia de la competición. Una selección que no solo gana, sino que marca una época.