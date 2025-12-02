¡Victoria culé! Barcelona vence al Atlético y seguirá liderando la tabla

-

El FC Barcelona logró este martes una valiosa victoria de 3-1 sobre el Atlético de Madrid en el renovado Camp Nou, en partido correspondiente a la jornada 19 de la Liga Española 2025-2026. El conjunto dirigido por Hansi Flick sufrió, pero reaccionó a tiempo para remontar un duelo que se le había complicado desde el inicio.

El Atlético, fiel al estilo intenso que caracteriza a los equipos de Diego el "Cholo" Simeone, pegó primero al minuto 20 con un tanto de Álex Baena. El mediocampista aprovechó una desatención defensiva y silenció el estadio culé con un remate preciso, convirtiéndose en un verdadero balde de agua fría para los locales, que tuvieron dificultades para encontrar espacios ante un bloque rojiblanco bien ordenado.

La respuesta del Barcelona llegó apenas seis minutos después. Al 26', Raphinha aprovechó un error en la salida, dejó en el camino al portero Jan Oblak y definió con tranquilidad para el 1-1, devolviendo la confianza a su equipo antes del descanso.

Grande Olmo. pic.twitter.com/rKqmNIo0DW — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 2, 2025

En la segunda mitad, el Barcelona tomó mayor protagonismo ofensivo y encontró el desnivel al minuto 65 gracias a Dani Olmo. El volante español apareció dentro del área para marcar el 2-1, aunque en su remate terminó lesionándose: cayó mal en la acción del disparo y sufrió una luxación en el hombro que obligó a su sustitución inmediata.

Con el Atlético volcado en ataque durante los minutos finales, los culés sentenciaron el encuentro en una jugada de contraataque. Al 90+6, Ferran Torres definió con categoría para el 3-1 definitivo, asegurando tres puntos clave para el liderato azulgrana.

FINAL #BarçaAtleti 3-1



❤ ¡El @FCBarcelona_es remonta y se lleva el triunfo en el partido adelantado de la jornada 19 en #LALIGAEASPORTS! pic.twitter.com/UaHuccKXBB — LALIGA (@LaLiga) December 2, 2025

Con esta victoria, el Barcelona llega a 37 puntos y se mantiene firme en el primer lugar de la clasificación, sacando cuatro unidades de ventaja sobre el Real Madrid, que enfrentará el miércoles al Athletic de Bilbao en un duelo decisivo para no perderle la pista al equipo de Flick en la recta final del 2025.