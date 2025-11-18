Empate en La Cartuja: España cumple con la clasificación al Mundial de 2026

España selló este martes su boleto a la Copa del Mundo de United 2026, tras empatar ante Turquía 2-2 en el estadio de la Cartuja de Sevilla.
La Roja tenía el pase prácticamente asegurado antes del choque, ya que la selección de Luis de la Fuente, que terminó invicta esta fase de clasificación, debía perder por siete o más goles para quedarse fuera.
Dani Olmo (minuto 5) adelantó pronto a los españoles, pero esta vio cómo Deniz Gül (42) marcaba el tanto del empate en una acción a balón parado, que penalizó la relajación de los locales.
Tras la reanudación, cuando se esperaba una reacción española, los turcos volvieron a sorprender con el gol de Salih Ozcan (54), pero Mikel Oyarzabal (62) puso la igualdad rápidamente, para mantener el invicto de los actuales campeones de la Euro.
La campeona del mundo de 2010 jugará su decimoséptima fase final de la cita mundialista, que se disputará el próximo año en Estados Unidos, Canadá y México.