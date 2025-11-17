Alemania golea a Eslovaquia y clasifica al Mundial 2026

-

La selección alemana, cuatro veces campeona del mundo, goleó este lunes 5-0 a Eslovaquia en Leipzig y se clasificó al Mundial 2026 como primera del Grupo A de las eliminatorias europeas.

La Mannschaft, que había generado dudas desde su derrota en Bratislava (2-0) en septiembre, se vengó de Eslovaquia con una goleada 6-0 en Leipzig, dejando el partido resuelto antes del descanso.

Goles de Nick Woltemade (18), Serge Gnabry (29) y un doblete de Leroy Sané (36, 41), asistido en ambas ocasiones por Florian Wirtz, noquearon a los visitantes.

Hubo tiempo también para los estrenos: Ridle Baku (67) y Assan Ouedraogo (79) anotaron sus primeros tantos con la selección, ambos pocos minutos después de haber entrado a la cancha. Eslovaquia, segunda de la serie, buscará su boleto en el repechaje europeo.

Apenas un mes después de su primer gol con la selección, Woltemade cierra las eliminatorias europeas con cuatro dianas, ofreciendo garantías de poder ocupar el centro del ataque alemán en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá.

¡Alemania dirá presente en la #CopaMundialFIFA por 21° ocasión en la historia! #Somos26 pic.twitter.com/7dy95xgphi — Copa Mundial FIFA (@fifaworldcup_es) November 17, 2025

Candidatos

Alemania disputará en Norteamérica su vigesimoprimer Mundial (de 23 ediciones), si bien sus dos últimas participaciones han terminado en decepción al quedar eliminada en la fase de grupos en Rusia 2018 y Catar 2022.

Además, Alemania se garantizó el estatus de cabeza de serie para el sorteo del Mundial, que se realizará el 5 de diciembre en Washington.