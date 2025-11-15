La Selección de España golea a Georgia y se pone a un paso del Mundial

De nuevo impecable, prolífica en ataque e invulnerable en defensa, España selló prácticamente su presencia en el Mundial 2026 tras golear 4-0 a Georgia, este sábado en Tiflis.
Líder del grupo E, la Roja suma 15 puntos, tres más que Turquía, con una diferencia de goles de +19, mientras que su rival tiene +5, por lo que el combinado otomano, además de ganar el martes en su enfrentamiento directo, debe hacerlo por siete goles de diferencia para arrebatarle la primera plaza, única que ofrece un billete directo al Mundial.
Brillante
Mikel Oyarzabal (12) (el hombre del partido con su doblete) adelantó de penal a la selección española, una diferencia que ampliaron luego Martín Zubimendi (22) y Ferran Torres (35) en la primera mitad.
Tras el descanso, el atacante de la Real Sociedad (63) puso la guinda en el electrónico.
Sin vacilaciones, los pupilos de Luis de la Fuente salieron en tromba, con presión alta y control absoluto del balón para dejar solventado el duelo lo antes posible.