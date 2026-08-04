La selección de España jugará en Madrid contra Inglaterra en noviembre

España jugará contra Inglaterra en el estadio Metropolitano de Madrid en noviembre, en la sexta y última jornada de la fase de liga de la Nations League.
OTRAS NOTICIAS: El esgrimista Cristian Porras gana medalla de bronce en Santo Domingo
"La Selección española recibirá a los Tres Leones el próximo domingo 15 de noviembre", informó este martes la Federación Española de Fútbol (RFEF) en un comunicado.
El encuentro en el feudo del Atlético de Madrid podría ser decisivo para la resolución del grupo 3 de la liga A, en la que está incluida La Roja junto a Croacia, República Checa e Inglaterra.
Antes de ese encuentro, la vigente campeona del mundo visitará a los ingleses en Wembley el 26 de septiembre en la primera jornada del torneo continental.
Tres días más tarde, el equipo dirigido por Luis de la Fuente se medirá a Croacia en Sevilla en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.
*Con información de AFP