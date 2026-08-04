Remueven a cinco guardias de presidios por fuga de reo en Granja Pavón

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Cinco guardias del Sistema Penitenciario fueron removidos tras violar protocolos de seguridad y facilitar la fuga de un reo dentro de un mueble desde la granja Pavón.

El director del Sistema Penitenciario (SP), Jorge Guillermo López, confirmó que cinco guardias fueron removidos de sus cargos por no cumplir los protocolos de seguridad establecidos durante la salida de un mueble utilizado para facilitar la fuga de un privado de libertad.

Detalló que dos comandantes de guardia, dos jefes de seguridad y un quinto agente, que presenció los hechos sin reportarlos oportunamente, enfrentarán las acciones correspondientes.

El director del SP señaló que el mueble fue envuelto en plástico y no fue inspeccionado como establecen los protocolos. Indicó que los responsables debieron retirar el embalaje, verificar su contenido y volver a sellarlo antes de permitir su salida.

Las autoridades identificaron al piloto del camión de alimentos y al colaborador que ayudó a subir el mueble a la unidad donde se fugó el reo. (Foto: Sistema Penitenciario)

"Ya hay cinco guardias que se removieron del puesto y van a ser removidos de su puesto del sistema penitenciario esta semana, así mismo ya la inspectoría general del régimen penitenciario como la inspectoría de policía nacional civil nos está apoyando para generar las órdenes de captura de todos los implicados", detalló el director del SP.

Órdenes de captura

Asimismo, indicó que la Inspectoría General del Sistema Penitenciario y la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil trabajan para gestionar las órdenes de captura contra todas las personas implicadas.

López explicó que las investigaciones permitieron identificar al piloto del camión que transportaba los alimentos hacia Pavón, así como a la persona que ayudó a subir el mueble en el que el privado de libertad salió del centro carcelario.

Según detalló, el reo fugado fue identificado como César Humberto Hernández Vicente, de 55 años, quien cumplía una condena por el delito de violación.

El recluso fugado fue identificado como César Humberto Hernández Vicente, de 55 años, condenado por el delito de violación. (Foto: Archivo/Soy502)

Añadió que, aunque considera que algunos agentes incurrieron en actos de corrupción para facilitar la fuga, hasta el momento no existen indicios de una estructura criminal organizada operando dentro de la Granja Pavón.

Fortalecer controles biométricos

Por su parte el asesor jurídico del Ministerio de Gobernación, Juan Carlos Ríos, explicó que el SP concluyó el registro oficial de identidad de todos los privados de libertad en febrero de este año y ahora desarrolla una segunda etapa enfocada en la identificación oficial de los reclusos.

Ríos indicó que una cantidad importante de personas privadas de libertad carece de Documento Personal de Identificación (DPI), ya sea porque ingresaron cuando aún estaba vigente la cédula de vecindad o porque fueron capturadas sin portar documentos.

"La construcción en sí del aspecto tecnológico también conlleva mucho abandono en el que ha permanecido el sistema penitenciario, entonces se está avanzando en el tema de los controles biométricos, pero necesitamos tener identificados a todos los privados de libertad que históricamente no se tienen y ya hay un número considerable de personas a quien se les está otorgando el documento", indicó Ríos.

El Renap emitirá el DPI de forma gratuita a los reclusos indocumentados para actualizar la base de datos carcelaria. (Foto ilustrativa: Shutterstock)

Además, el Ministerio de Gobernación (Mingob) realiza jornadas de identificación para registrar correctamente a toda la población penitenciaria y facilitar el funcionamiento de los controles biométricos.

Agregó que el Registro Nacional de las Personas (Renap) apoya este proceso emitiendo los DPI sin costo para los reclusos y esperan completar la identificación de todos los privados de libertad en los próximos meses.

Ríos señaló que contar con una base de datos completa permitirá fortalecer los controles biométricos, realizar cruces de información con otras instituciones y detectar de forma inmediata cualquier ausencia dentro de los centros carcelarios.