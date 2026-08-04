"En las manos de Dios está todo": afectados por el volcán rompen el silencio

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Luego de que el volcán de Fuego presentara una fase intensa de actividad eruptiva, más de 80 familias fueron evacuadas como medida de prevención.

OTRAS NOTICIAS: Evacuan a más de 300 personas ante el incremento de actividad del volcán de Fuego

Más de 300 personas fueron evacuadas durante la noche del pasado lunes y la madrugada de este martes 4 de agosto ante el incremento de la actividad del volcán de Fuego.

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) indicó que las evacuaciones son preventivas, por lo que decenas de familias ubicadas en el caserío El Porvenir y la aldea Las Lajitas fueron trasladadas a un albergue habilitado en la Municipalidad de San Juan Alotenango.

Ese es el caso de María Teresa Guerra, quien llegó al albergue tras ser evacuada del caserío el Porvenir. Guerra contó cómo salió de su vivienda en horas de la madrugada para resguardarse.

La mujer de la tercera edad expresó que siente preocupación ya que al evacuar, dejaron sus pertenencias y temen porque alguien con malas intenciones pueda entrar a su domicilio y llevárselas.

María Teresa Guerra, una mujer de la tercera edad que cuenta cómo evacuó su casa tras las alertas debido a la erupción del Volcán de Fuego esta madrugada.



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Tras llegar a El Porvenir, un agricultor identificado como Rodolfo Díaz, comentó que debido al miedo de dejar su vivienda sola, decidió regresar a vigilarla pese a la alerta que se mantiene por la actividad volcánica.

Durante la entrevista comentó que evacuó y que teme a que las erupciones puedan volverse una tragedia más, como ha sucedido en otras ocasiones.

Rodolfo Diaz regresa a darle un "vistazo" a su casa en El Porvenir pese a la alerta que se mantiene debido a la actividad que mantiene el Volcán de Fuego.



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"Ya estamos acostumbrados(...) se nos dificulta salir con los niños"

Durante el trayecto en El Porvenir, se localizó a un hombre y a una niña, quienes, con su familia, decidieron no evacuar.

Según indicó Edgar Melgar, ya están acostumbrados a la actividad que presenta el volcán activo. Además, mencionó que se les dificulta salir de su domicilio debido a que tienen a una persona en silla de ruedas.

"Miedo hay, pero solo Dios sabe lo que nos tiene preparado, en las manos de Dios está todo", expresó Melgar al finalizar la entrevista.