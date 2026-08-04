Seis jóvenes lograrán sus estudios universitarios gracias a Texaco

Diez jóvenes guatemaltecos llegaron a la final de la 14ª edición del Concurso de Oratoria del Programa de Becas Texaco y Junior Achievement Guatemala.
A través de este programa se promueve el desarrollo académico y personal de los estudiantes de establecimientos públicos, brindándoles herramientas para expresarse, fortalecer su pensamiento crítico y continuar su formación universitaria.
En esta nueva edición, seis de los 10 finalistas, recibieron becas universitarias por un total que supera los 34 mil dólares.
Para llegar hasta la final, los 10 estudiantes superaron distintas etapas de selección, que comenzaron en sus establecimientos educativos. Posteriormente, avanzaron a la semifinal, donde fueron seleccionados entre 40 participantes provenientes de la Ciudad de Guatemala, Santa Rosa, Sacatepéquez y Chimaltenango.
Finalmente, compartieron por última vez sus propuestas, reflexiones y sueños sobre el papel que su generación puede desempeñar en la construcción de un país con mayores oportunidades, respondiendo a la pregunta, ¿cómo los jóvenes pueden transformar el futuro de Guatemala?
A través de sus discursos, los estudiantes abordaron temas como la educación, el liderazgo, la innovación, la participación ciudadana y el compromiso con el desarrollo de Guatemala.
Cada intervención reflejó no solo su preparación y capacidad de expresión, sino también la determinación de una generación que desea ser parte de las soluciones que el país necesita.
Como reconocimiento al esfuerzo, talento y potencial de los participantes, se otorgaron seis becas universitarias, administradas por Junior Achievement Guatemala:
- Primer lugar: 10 mil dólares
- Segundo lugar: 7 mil dólares
- Tercer lugar: 5 mil dólares
- Cuarto, quinto y sexto lugar: 4 mil dólares
- Séptimo al décimo lugar: una computadora
Con la clausura de esta edición del Programa de becas, Texaco y Junior Achievement Guatemala reafirmaron su compromiso de impulsar oportunidades educativas que permitan a más jóvenes desarrollar su potencial y convertirse en protagonistas de la transformación de Guatemala.