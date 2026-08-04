Seis jóvenes lograrán sus estudios universitarios gracias a Texaco

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Diez jóvenes guatemaltecos llegaron a la final de la 14ª edición del Concurso de Oratoria del Programa de Becas Texaco y Junior Achievement Guatemala.

A través de este programa se promueve el desarrollo académico y personal de los estudiantes de establecimientos públicos, brindándoles herramientas para expresarse, fortalecer su pensamiento crítico y continuar su formación universitaria.

En esta nueva edición, seis de los 10 finalistas, recibieron becas universitarias por un total que supera los 34 mil dólares.

Para llegar hasta la final, los 10 estudiantes superaron distintas etapas de selección, que comenzaron en sus establecimientos educativos. Posteriormente, avanzaron a la semifinal, donde fueron seleccionados entre 40 participantes provenientes de la Ciudad de Guatemala, Santa Rosa, Sacatepéquez y Chimaltenango.

Finalmente, compartieron por última vez sus propuestas, reflexiones y sueños sobre el papel que su generación puede desempeñar en la construcción de un país con mayores oportunidades, respondiendo a la pregunta, ¿cómo los jóvenes pueden transformar el futuro de Guatemala?

Participación en la final del Concurso de Oratoria. (Fotografía por: Ana Lucía Castillo / Soy502)

A través de sus discursos, los estudiantes abordaron temas como la educación, el liderazgo, la innovación, la participación ciudadana y el compromiso con el desarrollo de Guatemala.

Cada intervención reflejó no solo su preparación y capacidad de expresión, sino también la determinación de una generación que desea ser parte de las soluciones que el país necesita.

“ En Texaco creemos que invertir en educación es abrir caminos para que los jóvenes conviertan sus ideas y aspiraciones en oportunidades reales ” Santiago Machado , gerente de país de Chevron Guatemala.

Como reconocimiento al esfuerzo, talento y potencial de los participantes, se otorgaron seis becas universitarias, administradas por Junior Achievement Guatemala:

Primer lugar: 10 mil dólares

10 mil dólares Segundo lugar: 7 mil dólares

7 mil dólares Tercer lugar: 5 mil dólares

5 mil dólares Cuarto, quinto y sexto lugar: 4 mil dólares

4 mil dólares Séptimo al décimo lugar: una computadora

“ Mi sueño es estudiar Ingeniería en Sistemas en la Escuela Politécnica, mi familia no cuenta con los recursos para que yo pudiera entrar a esta institución, pero gracias a Texaco, podré lograr mi meta ” Ashely Ochoa , ganadora del primer lugar del Concurso de Oratoria.

Con la clausura de esta edición del Programa de becas, Texaco y Junior Achievement Guatemala reafirmaron su compromiso de impulsar oportunidades educativas que permitan a más jóvenes desarrollar su potencial y convertirse en protagonistas de la transformación de Guatemala.