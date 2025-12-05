¡Espectacular! Así se vio la Súper Luna en Guatemala

-

La Súper Luna de diciembre que, también es llamada luna fría, se ha podido apreciar desde Guatemala la noche de este jueves 4.

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología de Guatemala (Insivumeh) indicó que este evento astronómico se da por la coincidencia de la luna llena o luna nueva con el mayor acercamiento de esta a la Tierra.

Esto ocurre debido a que la órbita lunas es elíptica. En dichos casos se la suele apreciar algo más grande y más brillante de lo normal.

Desde hace siglos, cada luna llena recibe nombres asociados a fenómenos estacionales o actividades de los pueblos originarios.

Diciembre no es la excepción, ya que se le ha brindado el nombre de Luna Fría, siendo una denominación que surgió del vínculo entre esta fase lunar y el inicio de las temperaturas más bajas.

Al estar más cerca de la Tierra, la atracción gravitatoria es mayor y puede provocar mareas ligeramente más intensas, conocidas como mareas vivas, señalaron los expertos.

La próxima Super Luna se verá hasta en 2042, según informaron los astrónomos