Temblor sacude parte del territorio nacional la tarde de este miércoles

SISMO REGISTRADO

Región epicentral: DEPARTAMENTO DE JUTIAPA

26 de noviembre de 2025. 16:13:03 hrs.

Descarga el boletin https://t.co/sdFC6oVnic