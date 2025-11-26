Temblor sacude parte del territorio nacional la tarde de este miércoles

Un movimiento telúrico fue sensible en el departamento de Jutiapa.
Un temblor se registró en una parte del territorio guatemalteco a las 16:13 horas de este miércoles 26 de noviembre.
Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), este sismo fue de magnitud 3.2.
La región en donde se registró el epicentro fue en el departamento de Jutiapa.
La profundidad del mismo ocurrió a 10.17 kilómetros, según el Insivumeh. De momento no se reportan daños ni personas heridas.