Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

¡Alerta! Se esperan lloviznas para la madrugada de este jueves 16 de octubre

  • Por Jessica González
15 de octubre de 2025, 15:29
Las lluvias continuarán afectando el territorio nacional. (Foto: Shutterstock)

Las lluvias continuarán afectando el territorio nacional. (Foto: Shutterstock)

Si mañana debes salir, no olvides cubrirte bien y llevar paraguas porque las lluvias seguirán.

OTRAS NOTICIAS: Culminan trabajos de limpieza y búsqueda en el km. 24

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insiviumeh), pronostica nublados y lloviznas durante la madrugada de este jueves 16 de octubre. 

Se espera nubosidad dispersa en todo el territorio nacional. 

Según las autoridades, debido a la humedad y calentamiento diurno, para la tarde se prevén lluvias y actividad eléctrica en gran parte del país.

Habrá mayores acumulados en Occidente, Altiplano Central, Valles de Oriente, Bocacosta y algunas zonas del norte. 

Expertos piden tomar las debidas precauciones ante lahares en la cadena volcánica, crecidas repentinas de ríos, inundaciones y daños en la red vial.

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar