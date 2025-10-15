¡Alerta! Se esperan lloviznas para la madrugada de este jueves 16 de octubre

Si mañana debes salir, no olvides cubrirte bien y llevar paraguas porque las lluvias seguirán.
El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insiviumeh), pronostica nublados y lloviznas durante la madrugada de este jueves 16 de octubre.
Se espera nubosidad dispersa en todo el territorio nacional.
Según las autoridades, debido a la humedad y calentamiento diurno, para la tarde se prevén lluvias y actividad eléctrica en gran parte del país.
Habrá mayores acumulados en Occidente, Altiplano Central, Valles de Oriente, Bocacosta y algunas zonas del norte.
Expertos piden tomar las debidas precauciones ante lahares en la cadena volcánica, crecidas repentinas de ríos, inundaciones y daños en la red vial.