Se esperan fuertes lluvias para esta tarde de lunes 20 de octubre

Si piensas salir por la tarde, no olvides llevar tu paraguas.
Para la mañana de este lunes 20 de octubre habrá nubosidad dispersa en varios sectores del país.
Según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), el ambiente estará soleado.
Sin embargo, por la tarde se espera un incremento de nubosidad, lo cual generará fuertes lluvias, acompañadas de actividad eléctrica, sobre todo en el sur y centro del territorio nacional.
Autoridades piden tomar precauciones, pues la lluvia puede provocar crecidas de ríos, inundaciones y daños en la red vial.