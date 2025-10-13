¡Alerta! Se esperan tormentas severas para este martes 14 de octubre

Abrígate bien al salir y no olvides evitar las zonas de riesgo.
La mañana del martes 14 de octubre estará soleada y el ambiente será cálido, así lo prevé el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).
Sin embargo, se esperan lloviznas y lluvias ligeras en el Caribe durante las primeras horas del día, así como nubosidad dispersa, la cual predominará en la mayor parte del territorio nacional.
Por la tarde habrá tormentas severas con abundante lluvia, viento y posible caída de granizo. Estas lluvias vendrán acompañadas de actividad eléctrica en las regiones de Occidente, Bocacosta, sur del Altiplano Central y algunas regiones de la Franja Transversal del Norte.
Autoridades no descartan que estas lluvias afecten a más sectores del país.