¿Espinoza Paz será padrino de boda de Belinda y Nodal?

El cantante ha salido para aclarar algunos rumores que lo ubicaban como uno de los padrinos de Christian Nodal y Belinda.

Isidro Chávez, nombre de pila del cantante, conversó con el programa De Primera Mano, donde manifestó que no le ha llegado invitación alguna.

El cantante aseguró que, a pesar de estar ligado musicalmente a Christian Nodal, no cree posible ser considerado como un invitado especial para cuando llegue al altar con Belinda, pero que aceptaría gustoso si es que lo llegaran a invitar.

“La verdad, no creo que yo esté incluido en sus planes para la boda, pero si me invitan, yo voy, ¿cómo no?”, comentó el cantante, a lo que agregó: “Nada más que no sea (padrino) de anillos, por fa. No, me dejan en la calle”, dijo entre risas.

Sobre la boda de Belinda y el su prometido se tienen pocos detalles, ya que la pareja ha decidido manejar en privado los preparativos, pero el periodista de espectáculos Marco Antonio Silva ha revelado algunos supuestos adelantos.

La fecha de la boda podría ser el próximo sábado 28 de agosto en Madrid, España. Dicho festejo sería rodeados solo de amigos cercanos y familiares, evitando que sea un evento con medios de comunicación.

Discreto

Por otro lado, Espinoza Paz aclaró por qué ha decidido hacer que su vida personal no se vea reflejada en la televisión ni redes sociales.

Y es que el compositor no solo se distanció de los medios de comunicación, sino que ha ocultado la identidad de sus hijos y pareja, permitiéndoles seguir su vida fuera de los reflectores.

El cantante aseguró preferir que no lo reconozcan en la calle, ni a él ni a su esposa o cualquiera de sus cuatro hijos, pues para él sería muy incómodo que la prensa o paparazzis los estuvieran siguiendo mientras intentan disfrutar un día fuera de casa.

*Con información de Infobae