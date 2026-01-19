"El dolor estará toda la vida": esposa de agente fallecido rompe en llanto (video)

El dolor de las familias de los fallecidos ha conmovido a todo el pueblo guatemalteco. Este es el caso de Sandra, quien perdió a su esposo.
EN CONTEXTO: Así despiden a los agentes fallecidos en ataques terroristas (video)
El agente Geovani Dario Tecu Sesam, originario de Rabinal, Baja Verapaz, fue uno de los fallecidos durante los ataques armados registrados en el país la mañana del domingo 18 de enero.
Su esposa, Sandra Dolores de Tecu, quien asistió a las honras fúnebres realizadas por Gobernación, expresó su dolor ante esta inesperada pérdida.
"Aquí llevo a mi esposo, que murió en el ataque armado del domingo", comienza diciendo mientras acompaña el féretro del fallecido rumbo a Baja Verapaz.
Entre lágrimas, la afectada afirma que su esposo llevaba 16 años laborando para la institución, "dando la cara por el pueblo".
"Ellos vienen a trabajar para que no hayan delincuentes ni robos en el país, ellos arriesgan la vida por un simple sueldo, que no alcanza", lamenta la mujer.
La afectada exige justicia para que esto no quede impune.
"El dolor va a estar en nuestros corazones toda la vida, que nuestro Padre Celestial haga justicia", finalizó entre lágrimas.
Estas fueron sus declaraciones