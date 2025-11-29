El tipo de cáncer que padecía Raquel Escalante

Raquel Escalante falleció el 28 de noviembre a los 28 años tras una dura batalla contra el cáncer, ¿cuál era el tipo que padecía?
OTRAS NOTICIAS: Presentadores guatemaltecos recuerdan con nostalgia a Raquel Escalante
A través de las redes TV Azteca Guate lamentó el deceso y le rindió varios homenajes a la querida conductora de "¡Qué chilero!".
Su enfermedad
En marzo de 2024 compartió su diagnóstico de cáncer, buscando crear conciencia y al mismo tiempo agradecer el apoyo de quienes la acompañaban.
RECUERDA: Desde el hospital: Raquel Escalante de "¡Qué Chilero!" lucha por su vida
La joven compartió videos desde el hospital, donde recibía tratamientos para combatir el tumor. Siempre enfrentó sus momentos más difíciles con una sonrisa, a pesar del dolor físico y emocional.
El tipo de cáncer que padecía
Escalante padeció de cáncer de cérvix, un crecimiento celular anormal en el cuello del útero.
Su trayectoria
Raquel Escalante, originaria de Santa Rosa, fue Miss Guatemala Intercontinental 2021, cuarta finalista en Miss City Tourism World 2017 y participó en la final de Miss Tourism World en China.
En la televisión nacional, participó en "Combate" y "Sabadísimo", de los canales de Albavisión, también fue parte de la familia de TV Azteca Guate, en el programa "¡Qué Chilero!", donde fueron sus últimas apariciones en cámara.
MIRA: