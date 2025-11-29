Versión Impresa
El tipo de cáncer que padecía Raquel Escalante

  • Por Selene Mejía
29 de noviembre de 2025, 16:26
La joven presentadora fue una de las más queridas. (Foto: Instagram)

La joven presentadora fue una de las más queridas. (Foto: Instagram)

Raquel Escalante falleció el 28 de noviembre a los 28 años tras una dura batalla contra el cáncer, ¿cuál era el tipo que padecía?

A través de las redes TV Azteca Guate lamentó el deceso y le rindió varios homenajes a la querida conductora de "¡Qué chilero!". 

Su enfermedad

En marzo de 2024 compartió su diagnóstico de cáncer, buscando crear conciencia y al mismo tiempo agradecer el apoyo de quienes la acompañaban.

@raquelescalantegt ¡Gracias a todos por sus oraciones y buenos deseos! En el nombre de Dios pronto estaremos celebrando que gane esta batalla y mas adelante les compartire mas detalles sobre todo el proceso de mi lucha contra el cancer. Los amo mucho, y les mando muchos abrazos ♥️ #fy #fyp #parati #Dios #amor #bienestar #luchacontraelcancer ♬ sonido original - Raquelita ✨

La joven compartió videos desde el hospital, donde recibía tratamientos para combatir el tumor. Siempre enfrentó sus momentos más difíciles con una sonrisa, a pesar del dolor físico y emocional. 

El tipo de cáncer que padecía

Escalante padeció de cáncer de cérvix, un crecimiento celular anormal en el cuello del útero. 

Su trayectoria

Raquel Escalante, originaria de Santa Rosa, fue Miss Guatemala Intercontinental 2021, cuarta finalista en Miss City Tourism World 2017 y participó en la final de Miss Tourism World en China.

En la televisión nacional, participó en "Combate" y "Sabadísimo", de los canales de Albavisión, también fue parte de la familia de TV Azteca Guate, en el programa "¡Qué Chilero!", donde fueron sus últimas apariciones en cámara.

@raquelescalantegt Ojo, ningún estigma puede llevarnos a discriminar ni a tratar como menos a los demás. Eso (Juzgar) también nos convierte en pecadores y para Dios todos los pecados valen lo mismo. Un beso para todos ♥️ Nadie más que Dios y mi mamá, saben realmente todo lo que he sufrido #cancerwarrior #parati #guatemala #raquelescalante #fy #fyp ♬ Nadie me va a dominar - Cover - Mauna

