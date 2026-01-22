Versión Impresa
¿En qué fecha cae Semana Santa este 2026?

  • Por Jessica González
22 de enero de 2026, 13:33
La Semana Santa será uno de los cuatro fines de semana largos del año. (Foto: archivo/Soy502)

Si estás haciendo planes para Semana Santa, toma en cuenta las fechas para este 2026.

Para este 2026, la Semana Mayor se celebrará del 29 de marzo al 5 de abril. Por lo que, de acuerdo a la ley, se otorgará el 2, 3 y 4 de abril como descanso nacional.

Retomando actividades académicas y laborales el lunes 6 de abril.

Por otro lado, para este año se esperan cuatro fines de semana, incluyendo Semana Santa.

  • 1 de mayo, Día del Trabajo: este año caerá viernes, por lo que será el primer descanso largo del año.
  • 24 de diciembre, Navidad: cae jueves y el descanso inicia desde el mediodía.
  • 31 de diciembre, Año Nuevo: cae jueves y se descansará a partir del mediodía.

Otros descansos

Durante este nuevo año, así quedará distribuido el resto de descansos:

  • Año Nuevo: jueves 1 de enero
  • Día del Ejército, martes 30 de junio
  • Día de la Virgen de la Asunción: sábado 15 de agosto (único feriado y solo para la ciudad capital)
  • Día de la Independencia: martes 15 de septiembre
  • Día de la Revolución: martes 20 de octubre
  • Día de Todos los Santos: domingo 1 de noviembre

