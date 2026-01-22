¿En qué fecha cae Semana Santa este 2026?

Si estás haciendo planes para Semana Santa, toma en cuenta las fechas para este 2026.
Para este 2026, la Semana Mayor se celebrará del 29 de marzo al 5 de abril. Por lo que, de acuerdo a la ley, se otorgará el 2, 3 y 4 de abril como descanso nacional.
Retomando actividades académicas y laborales el lunes 6 de abril.
Por otro lado, para este año se esperan cuatro fines de semana, incluyendo Semana Santa.
- 1 de mayo, Día del Trabajo: este año caerá viernes, por lo que será el primer descanso largo del año.
- 24 de diciembre, Navidad: cae jueves y el descanso inicia desde el mediodía.
- 31 de diciembre, Año Nuevo: cae jueves y se descansará a partir del mediodía.
Otros descansos
Durante este nuevo año, así quedará distribuido el resto de descansos:
- Año Nuevo: jueves 1 de enero
- Día del Ejército, martes 30 de junio
- Día de la Virgen de la Asunción: sábado 15 de agosto (único feriado y solo para la ciudad capital)
- Día de la Independencia: martes 15 de septiembre
- Día de la Revolución: martes 20 de octubre
- Día de Todos los Santos: domingo 1 de noviembre