¡Toma nota! Estos serán los cuatro fines de semana largos del 2026

Si ya estás planeando un buen descanso o unas pequeñas vacaciones, agarra tu calendario y marca estas fechas.
A pocos días de que termine este 2025, muchos guatemaltecos ya se preguntan cómo estarán los descansos largos para el próximo año.
Para este 2026, se esperan cuatro fines de semana largos:
- 1 de mayo, Día del Trabajo: este año caerá viernes, por lo que será el primer descanso largo del año.
- 24 de diciembre, Navidad: cae jueves y el descanso inicia desde el mediodía.
- 31 de diciembre, Año Nuevo: cae jueves y se descansará a partir del mediodía.
- Además, la Semana Santa iniciará desde el jueves 2 de abril hasta el domingo 5, por lo que este también se considerará como un fin de semana largo.
Otros descansos
Durante este nuevo año, así quedará distribuido el resto de descansos:
- Año Nuevo: jueves 1 de enero
- Día del Ejército, martes 30 de junio
- Día de la Virgen de la Asunción: sábado 15 de agosto (único feriado y solo para la ciudad capital)
- Día de la Independencia: martes 15 de septiembre
- Día de la Revolución: martes 20 de octubre
- Día de Todos los Santos: domingo 1 de noviembre