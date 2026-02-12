En esta fecha se celebrará el Miércoles de Ceniza este 2026

-

El Miércoles de Ceniza marca el inicio de la Cuaresma, tiempo de reflexión y preparación para la Pasión y Muerte de Cristo.

"De polvo eres y en polvo te convertirás", es una de las frases que se utiliza durante la eucaristía del Miércoles de Ceniza, la cual marca el inicio de la Cuaresma.

Este 2026, la celebración se realizará el próximo miércoles 18 de febrero.

La ceniza que se usa para esta ceremonia se obtiene de la quema de los ramos del Domingo de Ramos del año anterior. La cruz que se impone en la frente es un recordatorio a los fieles sobre la temporalidad de la vida.

¿Cuál es su origen?

El origen de esta ceremonia proviene del judaísmo. En el pasado, se acostumbraba a cubrir con cenizas cuando una persona consideraba que había cometido un pecado o como preparación para un festejo importante.

Años después, en el 384 antes de Cristo, la Cuaresma adquirió un sentido penitencial para todos los cristianos. Ya en el siglo XI, la Iglesia de Roma adoptó la costumbre actual de imponer la ceniza al iniciar este periodo.