Una rifa por Carlitos, el menor que lucha por su vida y necesita de tu apoyo

Carlitos es un menor de 14 años que afronta un momento difícil.
A los 3 años, Carlitos fue diagnosticado con cáncer y desde entonces ha luchado por su vida.
Ahora enfrenta una nueva batalla ya que recientemente fue diagnosticado con Hemoglobina Paroxística Nocturna (HPN), una rara enfermedad autoinmune que ataca sus glóbulos rojos y los destruye, dejándolo débil y vulnerable.
Rodeado del amor de su familia y acompañado por un equipo médico comprometido, Carlitos continúa luchando, pero lamentablemente, el tratamiento que necesita con urgencia es extremadamente caro.
El costo total supera el millón de quetzales, y solo seis meses de medicamento ascienden aproximadamente a 600 mil quetzales.
Es por ello que su familia ha organizado una rifa, para obtener fondos y poder costear el tratamiento.
Si quieres unirte a la causa, compra tu número aquí.
Además, si quieres ayudarlo, puedes hacer tu donativo a GoFundme.