Mineduc anuncia inscripciones abiertas para el ciclo escolar 2026 en sector público

Las inscripciones ya están abiertas para ciclo escolar 2026 en el sector público. Estas son las edades oficiales para ser inscritos:
OTRAS NOTICIAS: ¡A patinar! Anuncian la fecha de inauguración de la pista de hielo en Mixco
Según lo anunciado por el Ministerio de Educación (Mineduc) el regreso a clases en el ciclo escolar 2026 iniciará el 02 de febrero.
La ministra de Educación, Anabella Giracca, hizo un nuevo llamado a los padres de familia para que inscriban a sus hijos en el sistema educativo y lograr espacios en las escuelas.
Asimismo, hizo mención que desde ya, se está planificado con programas de apoyo para brindar educación de calidad y todo lo necesario que los estudiantes necesitan en el aula.
El Mineduc también compartió las edades en las que pueden inscribir a sus hijos para ingresar a educación inicial, preprimaria y primaria
Educación Inicial:
Etapa A: 0 años
Etapa B: 1 año cumplido
Etapa C: 2 años cumplidos
Etapa D: 3 años cumplidos
La educación preprimaria:
Párvulos 1 : 4 años cumplidos
Párvulos 2: 5 años cumplidos
Párvulos 3: 6 años cumplidos
Mientras que para el nivel de primaria los estudiantes deben cumplir 7 años antes del 30 de junio del ciclo escolar vigente para ingresar a primer grado.