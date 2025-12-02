Versión Impresa
Mineduc anuncia inscripciones abiertas para el ciclo escolar 2026 en sector público

  • Por Reychel Méndez
02 de diciembre de 2025, 12:20
Las inscripciones en el sector público es de interés para muchos padres guatemaltecos. (Foto: Archivo / Soy502)

Las inscripciones ya están abiertas para ciclo escolar 2026 en el sector público. Estas son las edades oficiales para ser inscritos:

Según lo anunciado por el Ministerio de Educación (Mineduc) el regreso a clases en el ciclo escolar 2026 iniciará el 02 de febrero. 

La ministra de Educación, Anabella Giracca, hizo un nuevo llamado a los padres de familia para que inscriban a sus hijos en el sistema educativo y lograr espacios en las escuelas. 

Asimismo, hizo mención que desde ya, se está planificado con programas de apoyo para brindar educación de calidad y todo lo necesario que los estudiantes necesitan en el aula. 

La Ministra de educación compartió en redes sociales que ¨en estas fechas es importante empacar ese regalo que abre en febrero y que dura toda la vida.¨ (Foto: Archivo / Soy502)
El Mineduc también compartió las edades en las que pueden inscribir a sus hijos para ingresar a educación inicial, preprimaria y primaria

Educación Inicial:

Etapa A: 0 años
Etapa B: 1 año cumplido
Etapa C: 2 años cumplidos
Etapa D: 3 años cumplidos

La educación preprimaria:

Párvulos 1 : 4 años cumplidos
Párvulos 2: 5 años cumplidos
Párvulos 3: 6 años cumplidos

Mientras que para el nivel de primaria los estudiantes deben cumplir 7 años antes del 30 de junio del ciclo escolar vigente para ingresar a primer grado.

 

 

