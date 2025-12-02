¡A patinar! Anuncian la fecha de inauguración de la pista de hielo en Mixco

La época navideña se inaugurará con la pista de hielo y algunas sorpresas en el Parque Central de Mixco.
OTRAS NOTICIAS: Museo del Ferrocarril vuelve con más recorridos nocturnos en tren iluminado
Los vecinos de Mixco esperan con ansias la llegada de fin de año para disfrutar de las actividades navideñas en compañía de familia y amigos.
De acuerdo con la Municipalidad de Mixco, la inauguración de la pista de hielo se llevará a cabo este sábado 06 de Diciembre desde las 18:00 horas en el Parque Central de Mixco.
Este año la pista de hielo conmemora 9 años de tradición y el festejo no podía quedarse atrás por lo que se contará con presentaciones especiales de Alux Nahual, Clásica FM Zacapa y Cristian Salguero.
También habrá Show de Santa Claus que alegrará a todos los visitantes.