A partir de esta fecha estará listo el paso a desnivel de la Roosevelt

-

Después de casi dos años de estar paralizada la construcción, el paso a desnivel de la calzada Roosevelt finalmente será entregado.

Luego de varios inconvenientes y atrasos, el paso a desnivel de la calzada Roosevelt, finalmente será entregado el próximo 22 de diciembre, así lo manifestó Pedro Martínez, Coordinador del Fondo Social de Solidaridad.

Según Martínez, la fecha final ya está establecida ya que hasta ahora el avance va en un poco más del 82%.

Lo que falta para finalizar es la conformación de las rampas de ingreso y egreso.

(Foto: CIV)

El proyecto medirá 400 metros y conectará las calzadas Roosevelt y San Juan, beneficiando a todos los vecinos de las zonas 3, 7 y 11.

Según las autoridades, esto constituye un "avance clave en la estructura que transformará la movilidad en este importante sector de la ciudad de Guatemala".

Supuestas irregularidades

La obra estuvo paralizada desde el gobierno de Alejandro Giammattei y debido a supuestas irregularidades e incumplimientos, no había logrado arrancar en el presente período.

Fue hasta que el dueño de la firma, Mario Ceballos, reapareció en una citación en el Congreso, que se empezó a hablar sobre la posibilidad de que se retomara la obra, lo cual finalmente ocurrió en abril pasado.