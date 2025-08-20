¿Cuándo estará listo el nuevo paso a desnivel en San José Pinula?

Los trabajos en el nuevo paso a desnivel en San José Pinula han comenzado, pero ¿cuándo estará listo?
EN CONTEXTO: Arranca construcción de nuevo paso a desnivel en San José Pinula (video)
El alcalde de Santa Catarina Pinula, Sebastián Siero, anunció que los trabajos para el nuevo paso a desnivel "Don Justo" arrancaron esta semana.
El ingreso al carril auxiliar estará cerrado temporalmente, pero estarán habilitados los carriles del lado izquierdo actuales se mantendrán habilitados.
Asimismo informó que el paso del transporte pesado estará restringido. Únicamente podrán circular camiones de 3 toneladas, buses, vehículos livianos y motocicletas.
Así luce el área de construcción
¿Cuánto durarán los trabajos?
Siero informó que se trabajará día y noche, asegurando que la meta es tener el paso listo a mediados de enero 2026, para darle solución al tránsito que se forma en carretera a El Salvador, por lo que los trabajos podrían durar 5 meses, aproximadamente.
La construcción será una solución para el embudo que forman los vehículos que ingresan de San José Pinula y generan tránsito en dirección a El Faro, afirmó el jefe edil.