En esta fecha iniciarán los trabajos para la construcción del Aerometro

La Municipalidad de Guatemala anunció que arrancarán con los trabajos de construcción.
A partir del 5 de enero inician los trabajos de construcción del Aerometro, un proyecto que busca mejorar la movilidad y la conexión en la ciudad.
El recorrido que realizará este transporte es desde el Molino de Las Flores hasta la Plaza España. Durante su trayecto contará con nueve estaciones.
Autoridades municipales anunciaron que desde este lunes deberás tomar en cuenta la reducción temporal de carriles que estarán habilitados durante el desarrollo de los trabajos.
Si debes tomar la Avenida Reforma, deberás hacerlo por la 4a. y 14 calle, para reincorporarte en la 7a. avenida.
Ahora bien, si piensas transitar por El Trébol, deberás optar por la 10a. calle para reincorporarte en la 2a. y 5a. avenida.
El Aerometro tendrá 8.9 kilómetros de trayecto y se espera que el recorrido dure menos de 28 minutos. Este transporte será eléctrico y tendrá altas medidas de seguridad.
Cada una de sus cabinas podrá ser ocupada por 12 o 16 personas.