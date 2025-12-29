Pastor sufre ataque armado cuando regresaba de una actividad religiosa

-

El pastor se conducía en su vehículo cuando fue asesinado.

Autoridades fueron alertadas sobre un supuesto accidente de tránsito registrado en el kilómetro 212 de la ruta que conduce hacia Ipala, Chiquimula.

Sin embargo, tras realizar las diligencias correspondientes en el lugar, determinaron que se trató de un ataque armado.

De acuerdo con la información preliminar proporcionada por las fuerzas de seguridad, la persona localizada sin vida presentaba heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego.

Las investigaciones señalan que la víctima podría haber sido objeto de un intento de asalto mientras se desplazaba en su vehículo.

Tras el ataque, el auto cayó al abismo. (Foto: Nehemias Gutiérrez/Nuestro Diario)

El fallecido fue identificado por su esposa como el pastor Eliceo Álvarez, de 45 años de edad, originario del barrio Lazareto, Jalapa.

Según se dio a conocer, la víctima retornaba de participar en una campaña evangélica realizada en Chiquimula cuando ocurrió el ataque.

Este hecho ha generado consternación entre vecinos y usuarios de la referida ruta, quienes expresan preocupación por el incremento de hechos delictivos en el sector, por lo que hacen un llamado a las autoridades correspondientes para reforzar las acciones de seguridad y prevención.