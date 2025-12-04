Esta fue la última publicación de la joven asesinada en zona 25

Helen Jazmín era una joven activa en redes sociales y esta fue su última publicación antes de ser asesinada:
OTRAS NOTICIAS: Asesinan a mujer minutos después de transmitir en vivo desde sus redes sociales
La noche del 03 de diciembre habría sido la última publicación que hizo Helen Jazmín Soyos, ya que horas más tarde fue atacada a balazos en el kilómetro 12.5 ruta a las Canoas, Las Conchas, zona 25.
En redes sociales contaba con una comunidad que la apoyaba e interactuaban con ella en sus publicaciones y en sus transmisiones en vivo donde compartía sus recorridos en motocicleta o promocionaba su emprendimiento de venta de ropa.
En sus publicaciones compartía momentos de su vida diaria y sus actividades. Horas antes de su deceso, compartiría un video donde se veía que había asistido a un concierto de música cristiana.
Jazmín compartió el ambiente del concierto, además de compartir la letra de la canción de fondo: