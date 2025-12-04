Versión Impresa
Principales Indicadores Económicos

Esta fue la última publicación de la joven asesinada en zona 25

  • Por Reychel Méndez
04 de diciembre de 2025, 09:26
Horas antes de su asesinato Helen Jazmín compartió un video en redes sociales. (Foto ilustrativa: Canva)

Horas antes de su asesinato Helen Jazmín compartió un video en redes sociales. (Foto ilustrativa: Canva)

Helen Jazmín era una joven activa en redes sociales y esta fue su última publicación antes de ser asesinada: 

OTRAS NOTICIAS: Asesinan a mujer minutos después de transmitir en vivo desde sus redes sociales

La noche del 03 de diciembre habría sido la última publicación que hizo Helen Jazmín Soyos, ya que horas más tarde fue atacada a balazos en el kilómetro 12.5 ruta a las Canoas, Las Conchas, zona 25.

En redes sociales contaba con una comunidad que la apoyaba e interactuaban con ella en sus publicaciones y en sus transmisiones en vivo donde compartía sus recorridos en motocicleta o promocionaba su emprendimiento de venta de ropa. 

El contenido que compartía Helen Jazmín con su comunidad virtual. (Foto: Redes Sociales)
El contenido que compartía Helen Jazmín con su comunidad virtual. (Foto: Redes Sociales)

En sus publicaciones compartía momentos de su vida diaria y sus actividades. Horas antes de su deceso, compartiría un video donde se veía que había asistido a un concierto de música cristiana. 

Jazmín compartió el ambiente del concierto, además de compartir la letra de la canción de fondo: 

@jazmins._ #guatemala #jovenescristianos #cristiano #mielsanmarcos #guate @Matthew Morales @Miel San Marcos ♬ sonido original - Jóvenes Valientes

 

  • Últimas noticias de Guatemala

Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Obteniendo...
Comscore
cerrar