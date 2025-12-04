Asesinan a mujer minutos después de transmitir en vivo desde sus redes sociales

Según información preliminar, la joven se dirigía de regreso a su casa luego de un día de trabajo cuando la interceptaron.
Helen Soyos fue identificada la noche del 03 de diciembre por sus familiares en el kilómetro 12.5 ruta a las Canoas, Las Conchas, zona 25 luego de ser atacada con arma de fuego.
Según testigos, Helen regresaba de su trabajo y se dirigía a su hogar cuando fue interceptada por un individuo armado. Se presume que momentos antes del enfrentamiento, habrían intentado asaltarla, ella se negó y siguió su camino sin imaginar la forma violenta en la que actuaría el atacante.
Bomberos Municipales acudieron a un llamado de auxilio pero al llegar encontraron a la mujer sin vida
Familiares de Soyos recordaron que Helen tenía metas, era muy dinámica y una mujer emprendedora ya que se dedicaba a vender ropa y a promocionarla en redes sociales. También se caracterizaba por hacer transmisiones en vivo mientras se encontraba en ruta conduciendo su motocicleta.
Por aparte, internautas de redes sociales insinúan que la expareja de la joven podría estar involucrado en el ataque, ya que al llegar a reconocerla, al parecer la madre de Helen, entre lágrimas y lamentos gritaba "Él fue, él trataba muy mal a mi hija (...) Yo sé que ese hombre fue"
Hasta ahora, las autoridades correspondientes llevan una investigación para esclarecer el hecho.