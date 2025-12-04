Asesinan a mujer minutos después de transmitir en vivo desde sus redes sociales

-

Según información preliminar, la joven se dirigía de regreso a su casa luego de un día de trabajo cuando la interceptaron.

Helen Soyos fue identificada la noche del 03 de diciembre por sus familiares en el kilómetro 12.5 ruta a las Canoas, Las Conchas, zona 25 luego de ser atacada con arma de fuego.

Según testigos, Helen regresaba de su trabajo y se dirigía a su hogar cuando fue interceptada por un individuo armado. Se presume que momentos antes del enfrentamiento, habrían intentado asaltarla, ella se negó y siguió su camino sin imaginar la forma violenta en la que actuaría el atacante.

Presuntamente intentaban robarle sus pertenencias. (Foto: Bomberos Municipales)

Bomberos Municipales acudieron a un llamado de auxilio pero al llegar encontraron a la mujer sin vida

Familiares de Soyos recordaron que Helen tenía metas, era muy dinámica y una mujer emprendedora ya que se dedicaba a vender ropa y a promocionarla en redes sociales. También se caracterizaba por hacer transmisiones en vivo mientras se encontraba en ruta conduciendo su motocicleta.

Helen vendía ropa y la promocionaba en sus redes sociales. (Foto: Redes Sociales)

Por aparte, internautas de redes sociales insinúan que la expareja de la joven podría estar involucrado en el ataque, ya que al llegar a reconocerla, al parecer la madre de Helen, entre lágrimas y lamentos gritaba "Él fue, él trataba muy mal a mi hija (...) Yo sé que ese hombre fue"

Hasta ahora, las autoridades correspondientes llevan una investigación para esclarecer el hecho.