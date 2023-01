Esto le pasa a tu pantalla si escribes en el buscador de Google "The Last of US"

El hongo de "Cordyceps" se podrá apoderar de tu computador con un sencillo paso.

Google también se unió al fenómeno que inunda las redes por la serie de "The Last Of Us" de HBO Max. Lo novedoso es que, la pantalla de tu computadora se llenará de Cordyceps con tan solo escribir en Google la palabra "The Last Of Us".

Lo anterior, provocará que tu búsqueda se vea obstruida. La animación tan real ha causado sensación. El efecto se puede compartir dando clic en el botón de "share", y se lo podrás enviar a tus contactos de Facebook y Twitter.

No es la primera animación y activación del efecto Cordyceps, pues en las últimas semanas se han visto espacios dedicados a este "hongo", esto previo al estreno del segundo capítulo que fue lanzado el domingo 22 de enero.

(Foto: captura de pantalla)

*Con información de 3DJuegos.