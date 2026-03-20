Así se realizan la operación Muro de Hierro V en el penal Los Ocotes, Zacapa

Autoridades buscan ubicar y neutralizar ilícitos dentro del Centro de Detención preventiva para Hombres y Mujeres "Los Jocotes".
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Este penal esta ubicado en Zacapa, y fuerzas de seguridad combinadas efectúan una requisa masiva con el "objetivo de fortalecer el control, la seguridad, prevenir actividades ilícitas y reforzar los protocolos de seguridad", afirmó el Ejército de Guatemala.
Desde horas de la mañana del 20 de marzo, se movilizó a agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y del Ejército para iniciar con la exhaustiva revisión.
En los videos publicados por el Ejército se evidencia la magnitud del despliegue de elementos de seguridad, así como el detalle en la búsqueda de ilícitos durante la operación denominada "Muro de Hierro V".
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