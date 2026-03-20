¿Hay menos vehículos en las calles? Así está el tránsito este viernes

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Luego de varios rumores sobre posibles bloqueos, así está el tránsito este viernes.

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El tránsito vehicular de este viernes se intensificó en las primeras horas, esto debido a la información que circuló en redes sociales sobre posibles bloqueos en distintos puntos de la ciudad.

Sin embargo, Amílcar Montejo, director de Comunicación de Emetra, afirma que hubo congestión vehicular pero solo durante las primeras horas del día.

"Desde temprana hora, el tránsito fue más fuerte, pero ha ido disminuyendo", afirmó, aclarando también que los centros educativos están funcionando con normalidad.

Ahora bien, según Montejo, para el día lunes sí se espera que el tránsito se complique por la manifestación anunciada por la Unión Nacional de Transportistas, en sus modalidades de carga y pasajeros

Aumento de combustible ya está afectando

Por otro lado, Montejo afirma que durante los últimos días el tránsito ha estado más ligero, lo cual tiene que ver con el aumento de precios del combustible.

"Varios usuarios han optado por no usar sus carros o bien, compartir con alguien más. No es que hayan menos vehículos, pero sí menos viajes", asegura.

Lo que sí ha aumentado es el uso de motocicletas, "han habido más percances en motocicletas estos días, esto podría deberse a que muchos conductores han dejado de utilizar su auto para salir en moto", explica Montejo.