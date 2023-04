¡Se acabó! El "Carpool Karaoke" de James Corden llegó a su fin

El último episodio de "The Late Late Show with James Corden" está completo en Youtube.

El Carpool Karaoke llegó a su fin con la participación de Adele, pero con los papeles inversos, ya que fue James Corden el sorprendido por la cantante británica, quien lo llevó en auto al trabajo.

Pero ¿cuál fue la razón por la que James Corden dejó el programa?

James Corden se despidió del programa luego de haber decidido volver a Inglaterra y regresar con su esposa e hijos.

En una entrevista que dio en Entertainment Tonight dijo: "Siento que tengo que hacerlo, porque si no me voy ahora, nunca lo haré... o seré yo quien me empuje por la puerta".

Dijo tener varios planes familiares, entre estos poner a sus tres niños en una nueva escuela, aunque esto signifique alejarse de la experiencia más mágica que alguna vez pudo haber deseado.

James offers some final thoughts as our final #LateLateShow comes to an end pic.twitter.com/2GbQTQS8kh — The Late Late Show with James Corden (@latelateshow) April 28, 2023

El presentador dio unas últimas palabras antes de finalizar el programa, agradeció a la banda que los acompañó y a los escritores principales.

Además, habló sobre cómo en estos últimos años ha visto a Estados Unidos cambiar ya que el programa empezó con la presidencia de Barack Obama. Por último agradeció a todos los espectadores, a quienes agradeció por permitirle entrar a sus hogares.

El programa fue muy emotivo y aunque es una nueva etapa para James Corden, es casi seguro que donde sea hará cosas brillantes.

*Con información de Mag