¿Por qué está suspendida la emisión de la tarjeta consular para guatemaltecos en USA?

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La Tarjeta de Identificación Consular, utilizada por miles de guatemaltecos en EE. UU. para trámites de identificación, permanece temporalmente suspendida mientras Cancillería desarrolla un nuevo sistema para retomar su emisión en los próximos meses.

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La emisión de la Tarjeta de Identificación Consular permanece suspendida desde hace varios meses, situación que podría extenderse hasta agosto.

El viceministro de Relaciones Exteriores, Eduardo Escobedo, explicó que la suspensión se debe a que no fue posible renovar el contrato con la empresa que durante los últimos 20 años estuvo a cargo de la impresión y distribución del documento.

Además, mencionó el desarrollo de un nuevo sistema propio para la emisión de estas tarjetas.

Escobedo señaló que la institución ya concluyó la fase de desarrollo tecnológico y trabaja en las pruebas operativas tanto en la sede central como en la red consular "aspiramos a que se pueda implementar a partir de agosto el sistema", agregó.

También detalló que la impresión comenzaría inicialmente en dos consulados en Estados Unidos y después se ampliaría de forma gradual al resto de las sedes consulares.

El viceministro de Relaciones Exteriores, Eduardo Escobedo, estima que el nuevo sistema pueda comenzar a funcionar a partir de agosto. (Foto: Organismo Legislativo)

Esta pausa ocurre en paralelo cuando Estados Unidos analiza nuevas regulaciones relacionadas con la verificación de identidad y los controles financieros.

Según diputados la disponibilidad de documentos de identificación es de suma importancia para los migrantes guatemaltecos si se endurecen ciertos requisitos en los sistemas bancarios y de transferencia de dinero.

Por su parte, Escobedo aseguró que la nueva tarjeta contará con mayores medidas de seguridad y será administrada directamente por la red consular guatemalteca.

La nueva tarjeta contará con mayores medidas de seguridad y será administrada directamente por Cancillería. (Foto: Consulado de Guatemala)

"Las características de la tarjeta de identificación consular, que ya va a ser 100% a la responsabilidad de la Cancillería y de la red consular... con mayores fortalezas, con mejores y mayores medidas de seguridad, va a tener un mayor respaldo para poderla presentar de mejor forma que la que se venía extendiendo también", indicó.

Según datos del Minex, en la actualidad permanecen vigentes alrededor de 1.42 millones de tarjetas consulares emitidas y un promedio de 300 mil se tramitan al año.