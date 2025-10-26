La joven que estaba desaparecida y fue hallada junto a otros cuerpos en Palencia

Entre los siete cuerpos identificados, está el de una joven de 20 años.
El Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) informó que ya fueron identificados siete de los nueve cuerpos que aparecieron sin vida el pasado viernes 24 de octubre, en jurisdicción de Palencia.
Entre ellos está el de Allisson Michelle Rodríguez, de 20 años de edad, cuyo cuerpo fue el único de sexo femenino localizado en el lugar.
Rodríguez tenía activada una Alerta Isabel Claudina desde el 19 de octubre, luego de desaparecer en la colonia Bethania, zona 7.
Según las autoridades, el pasado 18 de junio, Rodríguez fue capturada tras ser señalada de complicidad en el asalto a un bus en el kilómetro 38 de la ruta Palín, Escuintla.
Al momento de su captura, llevaba 5 celulares, los cuales pertenecían a los pasajeros del bus.
El resto de identificados
Los otros cuerpo ya fueron identificados pertenecen a Emanuel Emilio Pérez Alvarado, de 37 años; Ángel Roberto Sánchez García, de 28; Rudy Gerardo Abac Pérez, de 24; Allisson Michelle Rodríguez, de 20, única de sexo femenino; Héctor Rodolfo Ceballos González, de 32; Selvin Estuardo Lima López, de 26, y Esvin Ventura Flores Solares, de 53.