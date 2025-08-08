El Trébol se viste de gala y estrena su alumbrado eléctrico de manera oficial

-

La casa de los rojos tuvo su ansiado estreno en horario nocturno, con una auténtica fiesta internacional.

OTRAS NOTICIAS: Xela vence al Águila y levanta la mano en su grupo de la Copa Centroamericana

Finalmente llegó el día que estaban esperando muchos, el estadio El Trébol, casa de Municipal, tuvo el estreno del nuevo alumbrado eléctrico, al recibir el partido entre el conjunto edil y el Sporting San Miguelito de Panamá, en el debut en casa del equipo guatemalteco en la Copa Centroamericana.

Un hecho histórico en el futbol nacional, puesto que hasta este jueves, el recinto deportivo solamente podía albergar juegos con luz natural, algo que había limitado mucho los horarios de los partidos para los rojos, algo que no volverá a ser problema de ahora en adelante.

Así lucía el alumbrado desde la gramilla del estadio. (Foto: Pedro Pablo Mijangos/Colaborador)

Y es que las nuevas torres de luces no podían encontrar mejor escenario para alumbrar por primera vez un partido, que en uno de carácter internacional y con un lleno total, pues todas las entradas que se habían puesto a disposición de la afición se agotaron, por lo que se esperaba una fiesta tanto fuera como dentro del coloso edil.

Además, este duelo llega días antes de encarar lo que será también el estreno en la Liga Guate Banrural, en nada más y nada menos que el clásico frente a Comunicaciones, que se llevará a cabo el domingo, aunque un poco más temprano, pues se jugará a las 5 de la tarde, pero en el que igualmente la luz artificial será protagonista, al menos en la segunda mitad, aunque ya con la experiencia previa del duelo de esta noche, que quedará en el recuerdo de muchos como el primer partido nocturno de El Trébol.