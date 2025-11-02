Versión Impresa
Esto se sabe sobre la salud del jaguar rescatado tras su desaparición

  • Por Maria Fernanda Gallo
02 de noviembre de 2025, 10:15
El ejemplar fue localizado tras varios días de estar desaparecido. (Foto: Shutterstock)

Gracias al esfuerzo de distintas organizaciones de protección animal se logró el rescate del ejemplar desaparecido en San Juan Sacatepéquez.

EN CONTEXTO: Localizan a jaguar desaparecido en San Juan Sacatepéquez

La veterinaria Josselyn Esquite, miembro de Animal Conservation Guatemala, confirmó que el ejemplar tiene 10 meses de edad y es hembra.

(Foto: Sangre Azul kennels/Parque Zoo Kalahari/Animal Conservation Guatemala)
Tras realizar los chequeos médicos, se pudo solventar el desbalance nutricional y la deshidratación que presentaba luego de estar varios días sin los cuidados necesarios.

Al ser localizada no se mostró agresiva, solo reflejó ansiedad y se posicionó en estado de alerta.

(Foto: Sangre Azul kennels/Parque Zoo Kalahari/Animal Conservation Guatemala)
El estado de salud del jaguar es estable.

Los esfuerzos y la coordinación de Sangre Azul Kennels y Parque Zoo Kalahari fueron indispensables para lograr su resguardo y protección, así como para tranquilizar a la población.

