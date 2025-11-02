Esto se sabe sobre la salud del jaguar rescatado tras su desaparición

Gracias al esfuerzo de distintas organizaciones de protección animal se logró el rescate del ejemplar desaparecido en San Juan Sacatepéquez.
La veterinaria Josselyn Esquite, miembro de Animal Conservation Guatemala, confirmó que el ejemplar tiene 10 meses de edad y es hembra.
Tras realizar los chequeos médicos, se pudo solventar el desbalance nutricional y la deshidratación que presentaba luego de estar varios días sin los cuidados necesarios.
Al ser localizada no se mostró agresiva, solo reflejó ansiedad y se posicionó en estado de alerta.
El estado de salud del jaguar es estable.
Los esfuerzos y la coordinación de Sangre Azul Kennels y Parque Zoo Kalahari fueron indispensables para lograr su resguardo y protección, así como para tranquilizar a la población.